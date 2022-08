Jimena Amarillo se ha convertido este verano de vuelta de los festivales en una referencia ubicua y en un soplo de aire fresco que cada vez sopla más fuerte gracias a canciones como las de su debut, "Cómo decirte, mi amor", diario de anhelos y lamentos amorosos con una honestidad desarmante y sin pudor alguno.

"Si es una buena canción y lo que cuento son cosas que han pasado de verdad, por qué me iban a dar verguenza cantarlas", razona esta joven locuaz y tan natural en la conversación como lo es en sus versos, antes de asegurar que seguirá pensando así si dentro de 10 años sigue en este mundo interpretándolas: "Es un disco del que no me arrepentiré nunca".