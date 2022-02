Viana do Bolo (Ourense)

EFE Viana do Bolo (Ourense) 13 feb. 2022

Jorge Álvarez tiene 30 años y ya apunta alto en el mundo de la moda. El año pasado quedó en el segundo puesto en los Premios Nacionales a la Moda para jóvenes y este año ha vestido a artistas nacionales como Rozalén y, más recientemente, a Tanxugueiras, un recorrido plagado de éxitos sin renunciar a su vida en el rural.

Cuando Jorge –de nombre artístico Jorge de Álvarez– cierra su peluquería en su Viana do Bolo natal, dedica su tiempo a su otra pasión. “Ser peluquero es mi trabajo, lo que me da dinero, para mí la moda es un hobby. Me daría pena dejar la peluquería algún día porque es parte de mi vida”, comenta a Efe quien conjuga un talento y creatividad que compensa su falta de estudios específicos en el diseño de ropa.