José Andrés cumplirá 50 años inaugurando sus dos negocios "más importantes en cuanto a tamaño, volumen e inversión", el primer restaurante español en Disney y Mercado Little Spain en Nueva York, pero aún se siente solo en su difusión de la cocina de su país en el mundo y echa de menos más iniciativas.

Este asturiano afincado en Estados Unidos ha recogido esta semana en Córdoba la medalla de oro al mérito en las bellas artes de manos del rey Felipe -"me cae muy bien, es muy buen líder"- y en Madrid el premio Chef of the Year de la revista Tapas, y bromea al respecto ante los medios: "Con 49 años estoy recibiendo estas cosas... Dejadme que tenga 80, que luego me voy a aburrir mucho".