Juan Avellaneda es un "gentelman" de la costura con los pies en la tierra. Ha encumbrado el pijama a la alta costura, ha conseguido que un esmoquin pueda lucirse con unas sencillas esparteñas y ha sabido, en plena pandemia, cómo no perder músculo creativo: presenta nueva colección y diseño de joyas.

"Hay que potenciar el cuerpo, no dinamitarlo", advierte el diseñador Juan Avellaneda este jueves en una entrevista con Efe, en la que afirma que "no todo le queda bien a los delgados" y asegura que, como creador, no puede olvidar su experiencia "como consumidor".