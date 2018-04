El rapero Kanye West aprovechó su millonaria audiencia en la red social Twitter para alabar al presidente de EE.UU., Donald Trump, un gesto que no pasó inadvertido para el mandatario, quien no dudó en agradecer y devolverle el cariño mostrado.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la mafia no va a impedir que le quiera. Los dos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace alguien. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente", escribió hoy el célebre músico.