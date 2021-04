El actor turco Kerem Bürsin se ha convertido este miércoles en tendencia con 100.000 mensajes en la red social Twitter en España, donde sus seguidores han lanzado una campaña de apoyo después de que fuera objeto de críticas en su país por llamar "idiotas" a quienes acuden a cafés sin usar mascarilla.

Büsrin, protagonista de la serie turca "Love is in the air" (se emite en España tres días a la semana desde julio pasado) dijo en un breve vídeo difundido anoche: "Perdonen, pero quienes se sientan en un café sin mascarilla son idiotas".