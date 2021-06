Kiko Veneno, quien afirma que "la música no se hace contra nadie". EFE/ Javier Lizón

La sociedad necesita un mensaje de "serenidad, reflexión y conciliación", entiende Kiko Veneno, algo que en su opinión se ha pretendido con los indultos en Cataluña y que él, como artista, ha intentado realizar con su nuevo disco, "Hambre", que habla de las "ganas de crear y de comunicar".

"Siempre he tenido esas ganas porque la profesión artística te invita a eso. Este trabajo se basa en las cosas buenas de la vida, porque la música no se hace contra nadie. Ahora mismo que ni del fútbol se puede hablar, no necesitamos enfrentarnos más que a nuestra propia sensibilidad", dice el músico en una charla con Efe en Madrid.