Celebridad, empresaria y reina por antonomasia de los “selfies”, así es Kim Kardashian, un icono de la era “instagrammer” que hoy cumple 40 años envuelta en el halo de extravagancia y ostentosidad que la caracteriza, y en una celebración de cumpleaños que viene con lanzamiento de colección de maquillaje incluida.

Para Kim Kardashian (Los Ángeles, 1980) el combo perfecto para alcanzar el éxito se encuentra en combinar su vida personal con sus proyectos profesionales, algo que, además de hacerse evidente por el conocido “reality” televisivo sobre su vida “Keeping up with the Kardashians”, pone de manifiesto una vez más al aprovechar la fecha de su 40 cumpleaños para lanzar su nueva línea de maquillaje.