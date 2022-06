La modelo estadounidense Kim Kardashian no dañó el histórico vestido de Marilyn Monroe que lució el pasado mayo en la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York, según ha asegurado en un comunicado la firma que se lo prestó, la franquicia "Ripley's believe it or not!".

Scott Forner, que dice tener la mayor colección privada de archivos y artículos personales de Monroe, compartió en su página web y en redes sociales fotografías comparando el estado del vestido "antes y después" de que Kardashian se lo pusiera para asistir al exclusivo evento que se celebra cada año en Nueva York.