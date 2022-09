La empresa japonesa Konami ha distinguido a un proyecto de liderazgo español sobre el clásico de los videojuegos "TwinBee", un reconocimiento que sus creadores esperan que sirva para sacar adelante el juego y sumar una nueva entrega a la serie.

La cara visible del proyecto es el dibujante hispanojaponés Ken Niimura, artífice del apartado artístico de "TwinBee LOOP!! Hikari to yami no wakusei no nazo!!" (TwinBee LOOP!! El misterio del planeta de la luz y la oscuridad), inspirado en los títulos "Pop'n TwinBee" (1993) y "TwinBee Yahho!" (1995) de la franquicia de los 80.