La 080 Barcelona Fashion inaugurará su 28 edición este lunes con un formato digital a través de la 080TV, una web desde la que el público podrá seguir hasta el 28 de octubre esta pasarela de moda, impulsada por la Generalitat a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

La 080 Barcelona Fashion reunirá a lo largo de esta semana a un total de 22 diseñadores y marcas de moda catalanas de reconocimiento internacional, como All that she Loves, Custo Barcelona, Eiko Ai, Eñaut, Escorpion, Is Coming, Lebor Gabala, Lola Casademunt, LR3, Martín Across, Paloma Wool, The Label Edition, The (Real) Garcia o Y_Como.