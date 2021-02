La artista Natalia Jiménez se adentra en el problema de la violencia psicológica en el artículo "El abuso invisible" publicado en el diario puertorriqueño "Primera Hora", en el que incita a la mujer a salir de la tela de araña en la que a veces se ve atrapada por su nociva pareja.

"Es un sapo. No te pega. Te estrangula con su lengua. Te ahorca recordándote todo lo que haces mal cada día, o todo lo que haces bien, para que no lo sigas haciendo. Erosiona tu identidad al punto de no saber quién eres. Poco a poco consigue convertirte en un ser dependiente, frágil, asustado y sin voz", escribe la española en el artículo al que se refiere este martes en su cuenta de Instagram.