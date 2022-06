La regeneración de las dunas de las playas metropolitanas de Barcelona ha recibido el premio New European Bauhaus 2022 que cada año concede la Comisión Europea (CE) a un proyecto de reconexión con la naturaleza.

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, entregó ayer sábado el galardón al gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra, durante la celebración en Bruselas del The Festival of New European Bauhaus.