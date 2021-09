Mauro Colagreco es el cocinero y dueño de Mirazur (Menton, Francia), el mejor restaurante del mundo según The The World's 50 Best Restaurants. En 2020 llegó la pandemia, el cierre de los establecimientos y una crisis de la que el argentino resurgió tras un proceso lleno de emociones que cuenta en el documental "Reiventing Mirazur".

Una película que forma parte de la sección Culinary del Festival de San Sebastián y que ha presentado Colagreco, acompañado de gran parte de un equipo que le acompaña en el restaurante y que le apoyó en su locura de nuevo proyecto, hacer un menú según las fases de la luna.