Isabel Pantoja, hija de la famosa tonadillera del mismo nombre rebautizada artísticamente como Isa P. (pronunciado Isa Pi), ha elegido este jueves una conocida discoteca de la capital española para la puesta de largo de su debut en el mundo de la música.

"Respeto mucho el escenario, pero me he sentido muy bien en él", ha declarado tras una cita en la que no han estado ninguno de los miembros de su familia, ni su madre ni su hermano Kiko Rivera, como tampoco colegas de profesión que destacaran por encima de los amigos, curiosos y sobre todo de la numerosa cantidad de medios que ha cubierto el acto, especialmente de la crónica rosa.