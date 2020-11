La modelo española con síndrome de Down Marián Ávila ha recibido la pasada madrugada el trofeo del premio Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020, entregado en una gala 'online' desde Denver (Colorado, Estados Unidos), por sus "logros como modelo y ejemplo a seguir".EFE/ Morell

Valenciana de 23 años que vive en Benidorm (Alicante), la joven modelo ha compartido el galardón con la actriz canadiense de la serie 'Anatomía de Grey' Caterina Scorsone, y las distinciones se han dado virtualmente en el transcurso del evento 'Be Beautiful Be Yourself' (en inglés 'Sé bello, sé tú mismo'), que ha servido para recaudar fondos para la investigación científica.