Apodada la Lady Gaga vietnamita por sus llamativos peinados, Mai Khoi era una exitosa cantante pop en Vietnam hasta que en 2016 se presentó a las elecciones legislativas con un mensaje crítico con el régimen comunista y su música cayó en la clandestinidad.

"Desde que me involucré en el activismo he perdido muchos fans. He sido aislada por el Gobierno y no puedo promocionar mis canciones. Mi música está prohibida en Vietnam, solo puedo hacer conciertos secretos o actuaciones online", explica a Efe en su estudio de grabación de Hanói.