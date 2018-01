Lleva 50 años cocinando a diario en Can Roca (Girona) y no sube su menú de diez euros porque sus "clientes no tienen la culpa" de que sus hijos "sean famosos". Es Montserrat Fontané, la madre de los Roca, y hoy ha encarnado un homenaje a las cocineras tradicionales, en casas de comida o en los hogares.

Se ha subido al escenario de Madrid Fusión con su primogénito, Joan Roca, del tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca (Girona), ante una audiencia que en los 16 años del congreso gastronómico ha visto a sus hijos representar la vanguardia y que hoy ha aplaudido su sopa de hierbabuena con pan y huevo, "simple y reconfortante, ejemplo de la cocina de la sencillez que de vez en cuando también conviene recuperar", ha dicho el cocinero.