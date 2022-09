La marca española de moda Sita Murt estará en el armario de la segunda temporada de "And just like that", la secuela de la serie "Sex and The City", según dijo este viernes a Efe la consejera delegada de la compañía, Montserrat Figueras.

Figueras, que compró la compañía el año pasado, participó en la primera jornada del evento FashionLAB Market en Nueva York, una feria especializada del sector de la moda dirigida a compradores mayoristas y tiendas en Estados Unidos, donde comunicó la noticia a sus clientes.