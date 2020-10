Los hijos de Miguel Delibes; Germán Delibes (i) y Elisa Delibes (2-d); la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo (2-i); el delegado territorial de la ONCE, Ismael Álvarez (c); y el irector de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola (d), presentan el cupón de la ONCE conmemorativo del Centenario de Miguel Delibes, este miércoles en Valladolid. EFE/Nacho Gallego