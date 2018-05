Los fundadores y directores creativos de Alvarno, Arnaud Maillard (i) y Álvaro Castejón (d), posan en la alfombra roja de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend, que se celebra hoy en Ibiza en su segunda edición con la presencia de las firmas nacionales Custo Barcelona y The 2nd Skin Co como novedad, y con la participación de Melissa Odabash como diseñadora internacional invitada. EFE

El diseñador de Custo Barcelona, Custo Dalmau, posa en la alfombra roja de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend, que se celebra hoy en Ibiza en su segunda edición con la presencia de firmas nacionales como The 2nd Skin Co, y con la participación de Melissa Odabash como diseñadora internacional invitada. EFE

Los directores creativos de The 2nd Skin Co, Antonio Burillo (3i) y Juan Carlos Fernández (5i), la directora creativa de Andrés Sardá, Nuria Sardá (3d), el diseñador de Custo Barcelona, Custo Dalmaulos (2d), los fundadores y directores creativos de Alvarno, Arnaud Maillard (4d) y Álvaro Castejón (c), el director de Palladium Hotel Group y director del evento, Daniel Gómez Korf (2i), la directora de las pasarelas MBFWM y MBFWIbiza, Charo Izquierdo (4i), posan en la alfombra roja de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend, que se celebra hoy en Ibiza en su segunda edición. EFE