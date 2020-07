La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid mantiene su calendario del 10 al 13 de septiembre de 2020 con algunos cambios al diseño habitual, pero desfiles en pasarela, 'fashions films' y manteniendo el off.

Una pasarela reducida en la que algunas de las firmas habituales no participarán como Ana Locking, Duyos o The 2nd Skin Co y otras cambian de formato. Tres días de desfiles de diseñadores consagrados que culminarán la 72ª edición, dando paso a los jóvenes talentos de la moda nacional en la jornada de Samsung EGO.