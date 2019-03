Imagen facilitada por Ramses with Arzak Instructions, restaurante que supone el aterrizaje en Madrid de la cocina de Juan Mari y Elena Arzak, con tres estrellas Michelin en San Sebastián. Sergio Sanz (i), que ha conseguido otra estrella para el restaurante de los Arzak en Londres (Ametsa), será el chef ejecutivo de un proyecto que han fraguado los responsables de I+D de Arzak, Mikel Sorazu (c) y Xabier Gutiérrez (d). Ramses with Arzak Instructions no ofrecerá los platos icónicos de Arzak, con tres estrellas Michelin en San Sebastián, pero sí su cocina con raíces vascas y guiños a la vanguardia, ya que la sociedad formada por Juan Mari y Elena Arzak asume la gestión gastronómica de este espacio en el centro de Madrid. EFE/Ramses With Arzak