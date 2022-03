Imo López del Rosario con 'Áurea Natura' se lleva el segundo lugar en el Concurso Internacional de Pintura Corporal de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España, 28 de febrero de 2022, como parte del programa de Carnaval de Las Palmas. EFE/Angel MedinaImo Lopez del Rosario wears the fashion 'Aurea Natura' to take the second place at the Body Painting International Contest at Las Palmas de Granaria, Canary Islands, Spain, 28 February 2022, as part of Las Palmas' Carnival program. EFE/Angel Medina