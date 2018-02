La rusa Yelena Isinbáyeva, doble campeona olímpica de salto con pértiga, anunció hoy que ha sido madre por segunda vez tras dar a luz a un niño.

"¡Buenos días, amigos! Quiero compartir con ustedes una noticia fantástica, nuestra familia ha crecido. He dado a luz a un niño y me he convertido en madre por segunda vez", escribió la deportista de 35 años, retirada en 2016.