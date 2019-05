Los actores estadounidenses Brad Pitt (d) y Leonardo DiCaprio (i) posan para los medios durante la presentación de la película "Once Upon a Time in Hollywood" (lit. Ërase una vez en Hollywood), del cineasta estadounidense Quentin Tarantino, este martes en la 72 edición del Festival de cine de Cannes (Francia). EFE

(De izq a der) Los actores estadounidenses Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y el cineasta estadounidense Quentin Tarantino posan para los medios durante la presentación de la película "Once Upon a Time in Hollywood" (lit. Érase una vez en Hollywood), este martes en la 72 edición del Festival de cine de Cannes (Francia). EFE