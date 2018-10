Los duques de Sussex, el príncipe Enrique(i) y la estadounidense Meghan Markle (d), conmemorarán hoy el sufragio universal en Nueva Zelanda, el primer país que permitió votar a las mujeres, en 1893. La pareja concluirá en Nueva Zelanda una gira por Oceanía, que también les ha llevado por Australia, Fiyi y Tonga. SYD. Sydney (Australia), 27/10/2018.- Britain's Prince Harry (L), the Duke of Sussex and his wife Meghan (R), the Duchess of Sussex board a Royal New Zealand Air Force aircraft in Sydney, Australia, 28 October 2018. The Duke and Duchess of Sussex are on a three-week tour of Australia, New Zealand, Tonga, and Fiji and visited Sydney for the 2018 Invictus Games, an Olympic-style event for disabled and ill service people. (Duque Duquesa Cambridge, Fiyi, Nueva Zelanda) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT