"Love Yourself" de Justin Bieber es la canción de amor más incluida por los usuarios españoles de Spotify en sus listas de audio, según ha desvelado este martes la mayor plataforma mundial de "streaming" a nivel nacional e internacional.

De sus datos se ha concluido también que "All Of Me" de John Legend es el más presente entre las 75 millones de "playlist" románticas de todo el mundo. Está, concretamente, en 29 millones de ellas, lo que le ha permitido una difusión que supera los 1.100 millones de reproducciones.