Lu, ganadora de "MasterChef Junior 7", ha reconocido que su peor momento en el concurso fue durante la primera semana, en la prueba de eliminación, tras presentar su pularda al vino tinto: "No me quedó muy bien y pensé que me iba".

La niña, de 11 años, que se hizo con una beca de 12.000 euros para continuar su formación y un curso de cocina de cuatro días en el prestigioso Basque Culinary Center, se alzó con el título tras deslumbrar al jurado y al chef Martín Berasategui con un completo menú compuesto por un galet de mar acompañado de una crema roja de carabineros y esferas de queso payoyo, bacalao confitado y una crema de vainilla con bizcocho de regaliz.