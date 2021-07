La cantante María Isabel López Rodríguez, conocida artísticamente como María Isabel, ha anunciado que, a sus 26 años, deja el mundo de la música por problemas de ansiedad.

En su perfil de Instagram, la artista -natural de Ayamonte (Huelva) y ganadora del festival Eurojunior en 2004- ha explicado que se va "de todo eso que una vez" amó porque, ha argumentado, "a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar".