María Lo, la concursante que más ha exhibido su alto nivel a lo largo de todo el concurso, ha ganado la décima edición de “MasterChef” en una final con un menú homenaje a su vida en la que competía contra la salmantina Verónica quien se ha basado en las cuatro estaciones para elaborar su menú.

“Los sueños se cumplen, es la experiencia más ‘heavy’ que me ha pasado en la vida. Estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí, estoy en nube que no me lo creo”, ha señalado emocionada.