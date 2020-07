"Claro que habrá Guía Repsol 2021, la hostelería no ha muerto y nuestro centro es el comensal", responde en una entrevista con Efe su directora, María Ritter, aunque se adaptará a las circunstancias: "No es el momento de penalizar" y "seguramente habrá una nueva categoría más apegada a la calle".

Mientras que The 50 Best World's Restaurants ha decidido que no publicará este año su lista por los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la hostelería, la Guía Repsol cree que "no puede faltar" y que "hay que reconocer el esfuerzo de los restaurantes y apoyarlos", además de "cuidar al cliente" que sigue sus recomendaciones para acudir a ellos.