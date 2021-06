En tiempos de apariencias y de cánones de felicidad, el escritor Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha decidido abrirse en canal para contar las miserias y destellos de su vida en la serie “Maricón perdido”, que se estrena este viernes en TNT. Lo ha hecho alejándose de dramatismos y en tono de celebración, la de haber logrado encontrar su propia voz y su identidad.

“A mí me sigue pareciendo un milagro que me escuchen”, ha contado a EFE el crítico y colaborador televisivo de programas como “Late motiv” (Movistar+). “Tengo el privilegio de haber llegado a un sitio en el que se me escucha y puedo contar la verdad, un privilegio que durante muchas épocas de mi vida no tuve, no podía ser quien era por miedo al rechazo de los demás y porque buscaba su validación”, ha añadido.