Mario Vaquerizo, vocalista de las Nancys Rubias, ha reconocido que la industria de la música sigue sin "tomar en serio" a su grupo musical a pesar de su trayectoria de casi dos décadas, y ha lamentado que en el panorama musical actual existe "mucho victimismo".

En una entrevista con EFE antes de actuar por primera vez en Ceuta, Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) ha comentado: "somos unos marcianos porque no formamos parte la industria musical pero, curiosamente, sí estamos en la industria musical, aunque no sonamos en las radios y parece que no nos toma en serio”.