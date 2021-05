Una "parrilla moderna" con la esencia de quien la lleva en la sangre, el argentino Mauricio Giovanini, con una estrella Michelin en Messina (Marbella, Málaga), es lo que propone Bar de Fuegos, que se inaugura este lunes en Madrid y que compagina con la nueva temporada de su bistró latino en Ibiza.

"Le tenía ganas a la parrilla desde hace años", reconoce en una entrevista con Efe este cordobés que llegó a Marbella en 2002 -"de ahí no me mueven ni a palos", asevera- no huyendo del "corralito" sino atraído por la revolución gastronómica española y creadores como Adrià, Subijana, Arzak y Berasategui; aunque sus ídolos no son culinarios, sino deportivos: Rafa Nadal y Roger Federer.