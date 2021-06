Aficionados taurinos hacían cola en Jaén para asistir a la corrida del siglo, en la que actuarían los diestros "El Cordobés", "El Viti" y José Fuentes. El espectáculo fue transmitido en directo a la afición taurina de Nueva York (EE.UU) por cuatro gigantescas pantallas instaladas en el Madison Square Garden, así como al resto del mundo. EFE/caa/Archivo SPAIN BULLFIGHTING 'FIGHT OF THE CENTURY': JAEN, 09/06/1971.- Bullfighting fans queue up at the Bernabe Soriano street in Jaen, to purchase tickets for the so-called 'Bullfight of the Century', performed by bullfighters 'El Cordobes'. 'El Viti' and Jose Fuentes. The event will be broadcasted live to the world and through four giant screens in the Madison Square Garden of New York. EFE/fs