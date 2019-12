En la imagen el chef español José Andrés muestra uno de los negocios de su gran proyecto "Mercado Little Spain" en entrevista con Efe ayer miércoles, en Nueva York (EE.UU.). EFE/Miguel Rajmil/Archivo

Mercado Little Spain, el gran proyecto culinario abierto en Manhattan por el chef José Andrés y los hermanos Ferran y Albert Adrià, es el mejor nuevo restaurante de Nueva York para The New York Times.

El crítico gastronómico del periódico, Pete Wells, sitúa a este templo de la comida española en lo más alto de su lista anual de nuevos establecimientos en la Gran Manzana, publicada este martes.