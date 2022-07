El danés Geranium se ha encumbrado como número 1 del listado The World's 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se ha presentado esta noche en una gala en Londres en la que también se ha desvelado que asciende al 'top 5' DiverXO (Madrid), en una meteórica subida desde el 20.

Copan ese listado Pujol (Ciudad de México) en el 5, DiverXO en el 4, Disfrutar (Barcelona) en el 3 (sube desde el 5), Central (Lima) en el dos y Geranium, que asciende del 2 al 1 y releva a otro danés, Noma, que pasa a engrosar el selecto club Best of the Best, al que ya pertenecen entre otros elBulli o El Celler de Can Roca por haber encabezado el ránking.