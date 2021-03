Después de ser reconocido como el seductor de la película de Netflix "365 días" (2020), Michele Morrone ha demostrado que su talento no se limita a la actuación y, con un inicio sólido en la música, disfruta de forma apasionada de cada cosa que realiza.

"Veo mi futuro exactamente como me veo ahora. Me veo haciendo películas, música, pinturas. Haciendo las cosas que hasta ahora he hecho. Siempre siendo pasional con lo que hago porque si lo eres, todo lo que resulta de eso es bueno", dice el actor en entrevista con Efe.