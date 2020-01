La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama compartió este domingo su lista de canciones preferidas entre las que incluyó temas de Cardi B, Bruno Mars y Ed Sheeran, para ofrecer "un poco de inspiración" a sus seguidores con la entrada del nuevo año.

En la lista de reproducción de 35 temas favoritos que la carismática abogada ha configurado, se cuentan entre otras "Soulmate", de Lizzo, "Press", de Cardi B, "Apeshit", de The Carters, "Perm", de Bruno Mars, y "Cross Me", de Ed Sheeran con Chance the Rapper & PnB Rock.