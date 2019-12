La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama y la actriz Julia Roberts dieron una charla este jueves en Kuala Lumpur en la que animaron a las jóvenes de Asia a luchar para convertirse en las líderes del futuro.

"El intelecto no sabe de géneros. Las posibilidades no saben de raza, no saben de religión. Los niños vienen a este mundo con un don y éste se desarrolla o se echa a perder", dijo la esposa del expresidente estadounidense Barack Obama ante la joven audiencia de un evento organizado por la Fundación Obama.