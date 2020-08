Miguel Bosé ha vuelto este viernes a las redes para seguir explicando su controvertida posición frente a la pandemia de COVID-19 y las medidas para luchar contra ella, en este caso su negativa a un uso de mascarillas "obligatorio, generalizado y sin excusas".

"Como bien oís, tengo asma y la mascarilla me crea problemas", ha argumentado el cantante, que desde hace tiempo presenta una sonora afonía al hablar, para justificar por qué él no quiere utilizarla y por qué piensa que no es buena para todo el mundo de forma sistemática.