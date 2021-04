Sin grandes adornos, con una forma clara y didáctica, Miquel Montoro, que saltó a la fama al grito de su "Hòstia pilotes" y se ha convertido en una figura en redes sociales divulgando labores del campo, se ha lanzado a plasmar sus ideas en el libro "Uep! Mis aventuras en el campo" mientras ansía ser payés.

"Mi sueño es ser payés, pero no le veo futuro. Así como va la agricultura creo que no podré. A lo mejor soy mecánico o herrero. Eso también me gusta", cuenta a EFE el mallorquín, que a través de YouTube e Instagram se dedica a la divulgación de saberes de la vida rural.