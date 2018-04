Los finalistas del concurso televisivo Operación Triunfo, Ana Guerra (i), Alfred Garcia (2i), Aitana Ocaña (2d) y Miriam Rodriguez (d) y la ganadora, Amaia Romero (c). EFE/Archivo

Míriam Rodríguez, tercera clasificada en la última y exitosa edición de "Operación Triunfo", ultima su debut como artista en solitario con una canción inspirada en la serie de televisión "Vis a Vis", según ha subrayado, con todo el apoyo del equipo de OT y de Universal Music.

"No me siento dejada de lado ni mucho menos", ha puntualizado la joven de Pontedeume (A Coruña) respecto a las críticas que algunos de sus seguidores han realizado insistentemente desde su salida de la Academia, convencidos de que no estaba disfrutando de los mismos minutos de promoción que el resto de sus compañeros.