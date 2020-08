El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe "Black Panther" en las películas de Marvel, murió este viernes a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon, informaron sus representantes.

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016", detallaron en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública y que ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, donde se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en "42" (2013) y James Brown "Get on Up" (2014).