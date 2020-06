El músico Nacho Vegas ha criticado en su perfil de Twitter la doble moral de artistas que se adhirieron a la campaña #BlackOutTuesday para denunciar la brutalidad policial en EE.UU. contra los negros pero que rehusaron promover campañas "para visibilizar el racismo institucional" en España.

"'No sé, no es nuestra lucha', me decían unos. 'Es que va a parecer que lo hacemos aprovechando nuestra proyección pública' (¡pues claro, joder, es eso!, pensaba yo), decían otros", ha denunciado en un largo hilo de mensajes en el que carga también contra el ministro de Interior: "Mira que eres Grande, Marlaska. Y Racista también".