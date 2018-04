Netflix producirá una nueva temporada de la serie "La casa de papel" que se emitirá en 2019, ha anunciado hoy en Roma Eric Barmack, responsable de series internacionales de la plataforma audiovisual norteamericana.

El anuncio se ha producido en una jornada, See what's next, dedicada a las próximas novedades de la plataforma que también incluirán una serie italiana llamada "Luna negra", un drama inglés sobre la invención del fútbol del creador de "Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave".