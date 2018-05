El representante de Noruega, Alexander Rybak (c), interpreta "That's How You Write A Song" en la segunda semifinal del 63º Festival de la Canción de Eurovisión (ESC) el 10 de mayo de 2018, en el Altice Arena de Lisboa (Portugal). La gran final del ESC se celebrará el 12 de mayo. EFE/Jose Sena Goulao