El expresidente estadounidense, Barack Obama (d), gesticula junto al pintor Kehinde Wiley (i), durante la presentación de los retratos del expresidente y su mujer, Michelle Obama (no en la imagen) en la Galería Nacional de Retratos de Smitgsonian, en Washington DC (Estados Unidos) hoy, 12 de febrero de 2018. EFE

La ex primera dama estadounidense, Michelle Obama (i), aplaude a la pintora Amy Sherald (no en la imagen), durante la presentación de su retrato y el del expresidente, Barack Obama (no en la imagen), en la Galería Nacional de Retratos de Smitgsonian, en Washington DC (Estados Unidos) hoy, 12 de febrero de 2018. EFE