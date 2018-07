Ocho danzadores de Anguiano (La Rioja) han cumplido con una tradición documentada en el siglo XVII, aunque se cree que es más antigua, al bailar y girar sobre sí mismos como "peonzas humanas" descendiendo por una cuesta empedrada sobre unos zancos de madera de haya de medio metro.

Entre estos danzadores, que tienen entre 17 y 26 años de edad, no ha habido hoy ningún mozo novato ni ninguna mujer, aunque "no pone en ningún sitio" que estas no puedan hacerlo, ha afirmado a Efe la alcaldesa de Anguiano, Gemma López.